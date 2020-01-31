الإمارات
المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة و"الإيسيسكو"يوقعان اتفاقية للتعاون
وقع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" اتفاقية تعاون، بهدف تطوير التعاون لتحقيق اهداف الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز القيم السامية التي تحقق الاستقرار والازدهار في المجتمعات المسلمة. وقّع الاتفاقية…
الإمارات تشارك في اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ضمن أعمال المؤتمر الـ 15 للاتحاد المنعقدة في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو…
جمال السويدي يتسلم جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة
أبوظبي – الوطن: تسلم سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جائزة "الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة"، في دورتها التاسعة، لعام 2018، في مجال "جهود المؤسسات…
رئيس وزراء رومانيا وسفير الدولة يبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
بحث معالي لودوفيك أوربان رئيس وزراء رومانيا رئيس الحزب الوطني الليبرالي وسعادة الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا .. سبل تنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا وإمكانيات تعزيزها وتطويرها…
الإقتصادية
رئيس كازاخستان يبحث التعاون مع محافظ "دبي المالي العالمي"
زار فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان مركز دبي المالي العالمي. وكان في استقبال فخامته سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري الرئيس…
الفريق القيادي لمنصة المشتريات بوزارة "اللا مستحيل" يستعرض مستجدات عمل الإدارة الافتراضية
دبي-الوطن: ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية المكلف بمهمة قيادة منصة المشتريات الحكومية بوزارة "اللا مستحيل"، الاجتماع…
الإمارات والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
أبوظبي-الوطن: بحث سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة ايان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي…
"مرافق" السعودية تطلع على تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي
التقى معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مقر الهيئة الرئيسي بدبي وفداً من شركة "مرافق الكهرباء…
دولي
"الصحة العالمية" تقرع ناقوس الخطر بالدعوة إلى تحرك دولي لمحاربة "كورونا"
دعت منظّمة الصحّة العالميّة "العالم بأسره إلى التحرّك" لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي خلّف إصابات فاقت عدد الإصابات بوباء سارس قبل نحو عشرين عامًا، فيما أجلي مئات الأجانب من مدينة ووهان الصينيّة بؤرة الوباء. وأعلنت السُلطات الصينيّة أمس تسجيل 37 حالة وفاة إضافيّة بالفيروس في مقاطعة هوبي في وسط الصين، ما يرفع إلى 170 عدد الوفيات جرّاء الوباء المنتشر في البلاد. كما سُجّلت 1032 إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس في هوبي ونحو 700 إصابة أخرى في أنحاء الصين، وفق السلطات التي أشارت إلى تسجيل إصابة أولى بالفيروس في التيبت. وبالتالي، يرتفع إلى نحو 7700 عدد الإصابات الإجماليّ بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد. وهذا الرقم تخطّى عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس "متلازمة الالتهاب التنفّسي الحاد" الذي أصاب 5327 شخصًا في 2002 و2003 وأدّى إلى وفاة 774 شخصًا في العالم بينهم 349 في البرّ الصيني. توازيًا، تتّسع لائحة الدول التي وصلها الوباء المستجدّ، كان آخرها فنلندا والإمارات. في جنيف، قال مدير البرامج الطارئة في منظّمة الصحّة العالميّة التي تعقد اجتماعًا طارئًا حول الفيروس، إنّ "العالم بأسره يجب أن يكون بحال طوارئ. العالم بأسره يجب أن يتحرّك". وكتب المدير العام للمنظّمة تادروس أدناهوم غيبرييسوس في تغريدة "قرّرت عقد اجتماع جديد غداً "الجمعة" للجنة الطوارئ المعنيّة باللوائح…
العراق: "علاوي" يتجرع كأس الرفض الشعبي والشارع يواصل الغليان
أفادت مصادر إعلامية،أمس، بحسم اسم مرشح لرئاسة الوزراء العراقية، مضيفة أنه سيتم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة. في المقابل، أعلن ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي "رئيس الوزراء الأسبق"،…
ترامب ودفاعه يهاجمون بولتن بشأن آلية "العزل"
شن أنصار دونالد ترامب هجوما مركزا لمنع مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون من الإدلاء بشهادته في محاكمة الرئيس الأميركي الجارية في مجلس الشيوخ، عازمين على منع نشر بعض المقاطع المحرجة الواردة في كتاب…
حكومة "حزب الله" تشن حملة لقمع المحتجين اللبنانيين
يبدو أن "حكومة ميليشيات حزب الله" الإرهابي في لبنان، لن تصمت كثيراً قبل بدء حملتها العنيفة ضد الناشطين والمحتجين الذين يطالبون بتغيير كبير ينهي سلطة الفساد، أو من يمثلها حالياً. وأشارت مصادر في بيروت إلى…
تصاعد وتيرة المعارك في إدلب والقوات السورية تواصل التقدم
قتل عشرة مدنيين في غارات جوية روسية استهدفت مدينة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تواصل قوات النظام تقدمها على الأرض وتقترب تدريجياً من تحقيق هدفها باستعادة كامل طريق دولي استراتيجي. يعيش في محافظة إدلب…
الرياضية
نهيان بن زايد: استضافة بطولة العالم للسبارتن تعزز مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية للرياضات الجديدة
أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي باستضافة أبوظبي لبطولة العالم لـلسبارتن والتي تؤكد حرص والتزام أبوظبي ودورها الريادي في جذب واستقطاب اهم الفعاليات الرياضية العالمية، بما يعكس نهجها الدائم وخططها الفاعلة لاستدامة المنجزات الرياضية ومواصلة مسيرة التنمية بالتخطيط ودراسة أفضل التجارب الدولية، لتغدو منصة عالمية للرياضات الجديدة. وقال سموه: " تمثل استضافة بطولة العالم للسبارتن للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وخارج أمريكا، مكسبا حقيقيا لأجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في أبوظبي لعام 2020، ولمحبي الرياضة التي تحقق نقلة نوعية وانعطافة كبيرة في مسيرة تطوراتها المنسجمة مع خطط أبوظبي واهتمامها الكبير برفد المسيرة الرياضية بفعاليات مهمة لرياضات جديدة تعتمد على…
ولي عهد الفجيرة يستقبل "رئيس الاتحاد العالمي" ومنتخب الإمارات للتايكواندو
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، في قصر الرميلة أمس، رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو الدكتور تشونج وون شوي، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي…
انطلاق البطولة العربية للمنتخبات والأندية للجودو في الكويت اليوم
أبوظبي- الوطن تفتتح اليوم بصالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح للجودو بالكويت البطولة العربية للمنتخبات والأندية العربية للجودو التي تقام تحت رعاية رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية ،وذلك بمشاركة 10 دولة وهي…
مشاركة كبيرة في بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو بالعين اليوم
العين- الوطن مواكبة للمناسبة الوطنية المتميزة المتمثلة في إطلاق الهوية الإعلامية المرئية للدولة، تنطلق اليوم بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو أحدث إضافات موسم الجوجيتسو للعام الجاري، والتي تقام…
200 فارس في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز
الشارقة - الوطن تصدر الفارس سالم أحمد السويدي على صهوة الفرس «كويدام جيه آر» الشوط الأول الافتتاحي لبطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز في نسختها العشرين لفئة الثلاث نجوم أمس الأول والذي خصص للخيول الصغيرة…
مقالات
الطائرة الأوكرانية و"لحظة تشيرنوبل"
يغوي تحول موقف إيران بشأن مصير رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752 مراقبي إيران بالتكهن بأن تصبح تلك المأساة مثل «لحظة تشيرنوبل» بالنسبة إلى النظام الحاكم في طهران. تنطوي تلك الصورة على الأمل في أن ينذر إسقاط الطائرة بنهاية النظام الاستبدادي الحاكم، مثلما أنذرت الكارثة، التي وقعت في ضواحي مدينة بريبيات منذ 33 عاماً، بانهيار الاتحاد السوفياتي. الانجذاب نحو هذه المقارنة أمر مفهوم، وليس ذلك فقط بسبب إعادة المسلسل التلفزيوني القصير من إنتاج "إتش بي أو" و"سكاي"، الذي حصد جوائز، الكارثة النووية إلى الأذهان مرة أخرى، وتذكيره لنا بعلاقة تلك الكارثة بانهيار الإمبراطورية الشيوعية، حيث توجد بعض نقاط التشابه الواضحة. كان تسلسل استجابات طهران تجاه تفجير الطائرة وإسقاطها يشبه تسلسل استجابات موسكو عقب انفجار المفاعل "تشيرنوبل"، حيث جاءت على النحو التالي: إنكار، ثم محاولات غير متقنة لإخفاء حقيقة الأمر، ثم كشف حكومات أجنبية له، ثم اعتراف متردد، وأخيراً اعتذار محمّل بالتحذير وإلقاء اللائمة على طرف آخر. كذلك توجد نقاط تشابه أخرى في الخلفية السياسية للحدثين. أولاً إيران في حالة عزلة مثلما كان الاتحاد السوفياتي، واقتصاد الدولة مرتبك وفي حالة فوضى. كذلك لم يعد لديه الكثير ليقدمه إلى شعب بائس سوى بعض المهدئات القديمة عن الغدر الأميركي. وقد…
سبب تعمق جذور العداء للهجرة
من الصعب فهم الرأي العام عن الهجرة؛ حيث يتبنى الأميركيون آراء أكثر إيجابية تجاه الهجرة، منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. مع ذلك تأتي تلك الأرقام المتضمنة في استطلاعات الرأي مع كثير…
شركات التكنولوجيا تسعى للخروج من الرقابة التجارية
يمكن أن تمثل البيانات مسؤولية وأصولاً في الوقت نفسه، وهي كنز رائع للاستهداف في الإعلانات، وكشف عمليات الاحتيال، لكنها مشكلة كبيرة عندما توكل إلى صاحبها مهمة حراستها. إن واجبات حماية المعلومات تتضمن…
استشارات أسريه للجميع
استشارات أسريه للجميع حظيت المرأة الإماراتية برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والتي…
الاتفاق البيئي الأوروبي والديناميت السياسي واللوجيستي
شهد الاتحاد الأوروبي احتفالاً بجهوده الطموحة التي تعد الأضخم في العالم لتحسين التغير المناخي. فقد كشفت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن هدفها من تقليص انبعاثات الكربون في أوروبا…